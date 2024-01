Es war einmal ein dänischer Thronfolger, der sich in eine taffe Marketingexpertin aus Down Under verliebte.



Was wie ein Märchen klingt, ist die wahre Lovestory von Mary und Frederik - dem neuen dänischen Königspaar. Und wie bei einem spannenden Film, ist auch ihre Geschichte voller Höhen, Tiefen, Herausforderungen und Happy Ends - die perfekten Zutaten für eine Geschichte, die die Zeit überdauert - oder?