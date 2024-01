Außerdem gilt Frederik als bestens vorbereitet: Nach der Schule studierte er Staatswissenschaften in Harvard und an der Universität Aarhus. Nach seinem Master-Abschluss arbeitete er zeitweise als Diplomat für die dänische UN-Vertretung in New York und in der dänischen Botschaft in Paris.



Beim Militär durchlief Frederik mit Mitte 20 die knallharte Ausbildung zum Kampfschwimmer der Marine. Zudem hat der Kronprinz den Ruf, extrem ehrgeizig und sportlich ambitioniert zu sein.



Er lief diverse Marathons, nahm an einem Ironman und schon mehrfach am schwedischen Skilanglauf-Klassiker "Wasalauf" teil. Respekt erntete der Kronprinz auch, als er bei einer Expedition auf Hundeschlitten knapp 2.800 Kilometer durch Grönland fuhr.