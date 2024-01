53 Jahre verbrachte Kronprinz Frederik in der zweiten Reihe. Jetzt ist seine Zeit gekommen: In nur zwei Woche will seine Mutter, Königin Margrethe, abdanken und den Thron ihrem Sohn und dessen Frau Mary überlassen.



Doch wie gut ist das Paar auf seine royale Rolle vorbereitet? Was ist bisher über die Krönung bekannt?



BRISANT wirft einen Blick auf die neue Spitze der dänischen Monarchie.

Beliebt, beliebter, Mary & Frederik

Aus dem Kronprinzen- wird ein Königspaar: Am 14. Januar 2023 - dem 52. Jahrestag von Margrethes Thronbesteigung - übernehmen Frederik und Mary die dänische Krone.



Sorgen um die Zukunft muss sich Dänemarks Noch-Königin nicht machen: Mary und Frederik sind laut einer Umfrage des dänischen Rundfunks DR ähnlich beliebt wie Königin Margrethe selbst: Mehr als 80 Prozent der Dänen haben ein positives Bild von den beiden.

Frederik: Bereit für den Thron?

Außerdem gilt Frederik als bestens vorbereitet: Nach der Schule studierte er Staatswissenschaften in Harvard und an der Universität Aarhus. Nach seinem Master-Abschluss arbeitete er zeitweise als Diplomat für die dänische UN-Vertretung in New York und in der dänischen Botschaft in Paris.



Beim Militär durchlief Frederik mit Mitte 20 die knallharte Ausbildung zum Kampfschwimmer der Marine. Zudem hat der Kronprinz den Ruf, extrem ehrgeizig und sportlich ambitioniert zu sein.



Er lief diverse Marathons, nahm an einem Ironman und schon mehrfach am schwedischen Skilanglauf-Klassiker "Wasalauf" teil. Respekt erntete der Kronprinz auch, als er bei einer Expedition auf Hundeschlitten knapp 2.800 Kilometer durch Grönland fuhr.

Allerdings kann man nicht leugnen, dass die Fremdgeh-Schlagzeilen um Kronprinz Frederik das Königshaus erschüttert haben. Sein Ruf? Momentan lädiert. Holt ihn jetzt seine Vergangenheit ein?

Ein Partyprinz Frederik findet die große Liebe

In seinen Zwanzigern hing Frederik das Image eines Partyprinzen an: Skandälchen, Flirts und ein Hang zu schnellen Autos waren immer wieder Thema in den Klatschspalten.



Doch dann wurde es plötzlich ruhiger. Im Jahr 2000 lernte der damals 32-Jährige bei Olympischen Spielen in Sydney seine Zukünftige kennen: Mary Donaldson.



2003 verlobten sich die beiden, 2004 folgte die Hochzeit. Seitdem gilt die Ehe von Mary und Frederik als mustergültig. Die aktuellen Negativ-Schlagzeilen ließen sie stoisch über sich ergehen.

Prinz Christian: Plötzlich in der Thronfolge auf Platz zwei

Nicht nur Frederiks und Marys Titel ändern sich: Auch Sohn Christian rutscht in der Thronfolge einen Platz nach vorn. Aus Prinz wird Kronprinz - und damit wächst der Druck auf den 18-Jährigen.



Prinz Christian wird nun viele offizielle Aufgaben übernehmen müssen. Außerdem wird er zum ständigen Mitglied im Staatsrat, einem Beratungsgremium des dänischen Monarchen.



Bedeutet: Christian wird zum Stellvertreter seines Vaters und nimmt die Rolle des Staatsoberhaupts ein, wenn sein Vater im Ausland weilt.



Neben Schule, Militärausbildung und Studium eine krasse Doppelbelastung, die auch sein Vater meistern musste.

Wird es eine offizielle Krönung geben?