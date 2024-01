Am 14. Januar wurde aus Kronprinz Frederik H.M. König Frederik X. Eines Tages König sein - ein Gedanke, der Frederik lange Zeit in Angst und Schrecken versetzte. Depressionen und Angstattacken waren viele Jahre sein ständiger Begleiter. Wie es der Royal aus der Dunkelheit herausschaffte:

Frederik wurde nach dem Tod seines Großvaters, König Frederik IX., mit gerade mal vier Jahren Thronfolger. Eine unbeschwerte Kindheit und Jugend unter dem ständigen Schatten der Krone? Schwer bis unmöglich.



Frederik durchlief bereits in jungen Jahren eine knallharte Ausbildung - für Thronfolger gibt es eben keine Schonfrist. Nach der Schule schlüpfte Frederik quasi direkt in die Uniform und begann im Jahr 1986 seine militärische Laufbahn als Rekrut in der Königlichen Leibgarde. Parallel dazu studierte er Staatswissenschaften in Harvard und an der Universität Aarhus. Dabei immer vor Augen: die größte Aufgabe seines Lebens.



Unter der Last drohte der Thronfolger zu zerbrechen, wie er Mitte der 90er-Jahre im Buch "En familie og dens dronning" (dt.: "Eine Familie und ihre Königin") verrät.