Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

BRISANT fragt nach Leerer Terminkalender bei Prinz Daniel: Das ist der Grund

Hauptinhalt

07. Mai 2025, 08:46 Uhr

Egal, ob England, Dänemark oder Schweden: Ein Blick in den offiziellen Terminkalender der jeweiligen Royals ist immer spannend. Wer ist wann wo? Wer trifft sich mit wem? Alles transparent, es gibt kaum Geheimnisse. Umso überraschender ist in diesen Tagen ein Blick in den Kalender von Prinz Daniel von Schweden.