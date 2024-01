Prinz Christian: Er lernte bereits ihre Familie kennen

Die Kommentare unter ihrem letzten Post hat Prinzessin Maria Chiara vorsorglich deaktiviert. Aus gutem Grund? Immerhin befeuerten sie und ihre Familie selbst immer wieder die Gerüchte um eine angebliche Beziehung.



So teilte Camilla de Bourbon des Deux-Sicilies, die Mutter von Chiara, in der Vergangenheit bereits Fotos von Christian in ihrer Instagram-Story. Auf den Schnappschüssen sitzt Christian vertraut mit Chiaras Familie zusammen. Außerdem wurden die beiden dieses Jahr immer wieder bei Events gesichtet - zuletzt bei einem Autorennen in Monaco.

Bildrechte: Franne Voigt

Prinzessin Maria Chiara: Wer ist Christians angebliche Freundin?

In ihrer italienischen Heimat ist Maria Chiara keine Unbekannte. Ihre Eltern lieben den großen Auftritt und nahmen ihre beiden Töchter bereits von klein auf mit auf den Roten Teppich. Ihr Vater Prinz Carlo, Herzog von Castro, ist einer der beiden Anwärter auf das Oberhaupt des ehemaligen Hauses von Bourbon-Zwei-Sizilien.



Maria Chiara und ihre Schwester Carolina gelten in Italien als It-Girls. Die Prinzessinnen wurden in Rom geboren und pendeln zwischen Paris, Monte Carlo und Rom, heißt es auf der offiziellen Webseite des Royal House of Bourbon und Two Sicilies. Auf Instagram halten die beiden ihre rund 206.000 Follower (Stand: 30.08.23) gern über ihr luxuriöses Jetset-Leben auf dem Laufenden.

Bildrechte: dpa

Aktuell studiert Maria Chiara Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Darüber hinaus besucht sie Mode- und Stylingkurse am Marangoni-Institut in Paris.



Doch auch die Filmszene reizt die Prinzessin: 2014 gab die Italienerin ihr Leinwanddebüt an der Seite von Nicole Kidman im Film "Grace of Monaco".