Die erste Liebe kann ganz schön turbulent sein, so auch bei Jaqueline und Christian. Die beiden Teenies führten eine On-Off-Beziehung - fast wie bei den Großen.



Wie lang die Turteltäubchen genau ein Paar waren, ist nicht bekannt. Allerdings soll es 2021 zum ersten Bruch zwischen Jaqueline und Christian gekommen sein. Der Prinz wechselte damals auf die Internatsschule Herlufsholm. Und dort soll er sich vorrübergehend in eine andere Dame verguckt haben... Doch Jaqueline und Christian fanden wieder zusammen, wie "Se og Hør" weiß - zumindest für kurze Zeit.



Bis heute soll Jaqueline zum Inner Circle des Prinzen gehören. Selbsterklärend, dass sie zusammen mit Christan dessen 18. Geburtstag im angesagten Kopenhagener Nachtclub "Museo" feierte.