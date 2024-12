Keine guten Nachrichten für Kronprinz Christian - und das kurz vor Weihnachten: Vor dem Jahreswechsel will der Fernsehsender " TV2 " von den Dänen wissen, wie sehr sie ihre königliche Familie schätzen und ihr vertrauen. Christian kommt dabei gar nicht gut weg - um es nett auszudrücken.

1.125 Dänen wurden in einer Meinungsumfrage für "TV2" gefragt, wen sie für den besten Repräsentanten Dänemarks halten. Der klare Sieger? König Frederik . Der 56-Jährige erhielt 49 Prozent der Stimmen und konnte damit sogar aus dem Schatten seiner Mutter treten. Denn Margrethe kam nur auf 17 Prozent. Das Ergebnis überrascht: Seit letztem Jahr kursieren heftige Affärengerüchte. Immer wieder heißt es, Frederik betrüge seine Mary. Kurz nach dem Thronwechsel Anfang des Jahres sah sich Frederik zudem heftiger Kritik aus dem Volk ausgesetzt. Der Vorwurf: Der König arbeitet zu wenig. "Faulenzer-König" titelte die dänische Presse. Durch geschickte Öffentlichkeitsarbeit und konsequentes Schweigen konnte sich Frederik von seinem Image-Knacks erholen. Dafür erwischt es jetzt seinen Sohn.

Im Ranking landet der 18-jährige Christian auf dem letzten Platz - sogar hinter seinem Onkel Joachim . Autsch. Nur ein Prozent der Befragten halten den Thronfolger für einen würdigen Vertreter Dänemarks. Ein gnadenlos hartes Urteil, wenn man bedenkt, dass Christian gerade einmal 18 Jahre jung ist und erst seit knapp einem Jahr Thronfolger ist. Welpenschutz? Nicht bei den Dänen. Die haben hohe Erwartungen an ihre Royals.

Zu Christians angeschlagener Popularität mag auch sein neues Image als Partyprinz beigetragen haben. Nach seinem Schulabschluss im Juni ließ es der Teenager krachen - wie andere Altersgenossen eben auch. Auf TikTok und Instagram kursierten Bilder von Festivalbesuchen. Christian mit Bier in der Hand und hübschen Begleiterinnen im Arm.



Auch vermeintliche Ex-Freundinnen meldeten sich zu Wort. In nur einem Jahr ist Christian vom kindlichen Prinzen zum Womanizer geworden. Den Dänen scheint dieser Wandel nicht ganz so gut zu schmecken.