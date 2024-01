Erst im Oktober wurde Prinz Christian volljährig. Nur wenige Monate später folgt der nächste Meilenstein im Leben des jungen Royals: Königin Margrethe dankt ab und überlässt ihrem Son Frederik den Thron. Christian rückt damit in der Thronfolge auf Platz eins - ein drastischer Einschnitt ins Leben des 18-Jährigen.



Christian ist nun ein wichtiger Repräsentant der dänischen Krone. Zeit, sich den künftigen Thronfolger etwas genauer anzuschauen.

Prinz Christian: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Geboren am 15. Oktober 2005 um 01:57 Uhr im Rigshospitalet in Kopenhagen

am 15. Oktober 2005 um 01:57 Uhr im Rigshospitalet in Kopenhagen Taufpaten: u.a. Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, Kronprinzessin Victoria von Schweden, Kronprinz Pavlos von Griechenland

u.a. Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, Kronprinzessin Victoria von Schweden, Kronprinz Pavlos von Griechenland Geschwister: Prinzessin Isabella (2007), Prinz Vincent (2011) und Prinzessin Josephine (2011)

Prinzessin Isabella (2007), Prinz Vincent (2011) und Prinzessin Josephine (2011) Hobbys: Tennis, Ski, Joggen

Tennis, Ski, Joggen Funfact: Zu seiner Taufe bekam Christian von der Regierung ein Pony namens Flikflak geschenkt.

Zu seiner Taufe bekam Christian von der Regierung ein Pony namens Flikflak geschenkt. In Europa ist er der einzige männliche Thronfolger seiner Generation.

Prinz Christian: Geboren, um zu regieren

Prinz Christian - mit vollem Namen Christian Valdemar Henri John, Prinz zu Dänemark und Graf von Monpezat - nimmt hinter seinem Vater Frederik aktuell noch den zweiten Platz in der dänischen Thronfolge ein. Bedeutet: Eines Tages wird er König von Dänemark sein.



Sein Name wurde gut gewählt: Seit Jahrhunderten ist es in Dänemark üblich, dass entweder ein Christian oder ein Frederik auf dem Thron sitzt. Ausnahme: die beiden dänischen Königinnen Margrethe I. und Margrethe II.





Man sieht: Die Dänen mögen es kontinuierlich und simpel.

Bodenständige Kindheit

Thronfolger hin oder her: Christian wurde in seiner Kindheit nicht mit Samthandschuhen angefasst. Seine Eltern Frederik und Mary legten viel Wert auf eine normale Kindheit und schickten Christian, wie auch später seine Geschwister, auf eine öffentliche Schule.



Nach der neunten Klasse wechselte er 2021 auf das Elite-Internat Herlufsholm - blieb aber nur für ein Jahr. Der Grund für den erneuten Schulwechsel: Eine dänische Enthüllungs-Doku berichtete über Gewalt, Mobbing und Missbrauch an der Privatschule. Ein Skandal in den Reihen der künftigen Elite des Landes! Christian wechselte daraufhin 2022 auf das Ordrup-Gymnasium in Gentofte, nördlich von Kopenhagen.

Prinz Christians Zukunftspläne: Plötzlich im Rampenlicht

Wie seine jüngeren Geschwister, wurde Christian lange von den meisten öffentlichen Pflichten der Krone ferngehalten. Das änderte sich mit seiner Volljährigkeit.



Unter anderem nahm der junge Royal am 14. November 2023 erstmals an einem Treffen mit der Regierung teil. Doch: Für seine Arbeit wurde der Prinz bislang nicht entlohnt, denn solange er nicht im vollen Umfang für die Krone arbeitet, steht ihm keine Apanage zu. Das wird sich mit der Thronbesteigung seines Vaters nun ändern.



Ansonsten wird Christians Hauptpriorität 2024 auf dem Abitur liegen. Dann erst wird man sich auf seine akademische und militärische Laufbahn konzentrieren.



Es ist sehr wahrscheinlich, dass Christian in die Fußstapfen seines Vaters treten und nach seinem 18. Geburtstag als Rekrut in der Königlichen Leibgarde dienen wird.



Seine Cousins Nikolai und Felix brachen ihre Ausbildung beim Militär ab - ein Luxus, der für Christian wohl nicht infrage kommen wird.

Prinz Christian soll keine Dänin heiraten

Christian wurde zwar gerade mal 18 Jahre alt, doch schon jetzt gibt es Diskussionen über seine künftige Ehefrau.



Der frühere Hofchef Thornit Frederik verriet im Interview mit "Se og Hør", dass er angeblich bereits Kronprinz Frederik bat, auf keinen Fall eine Dänin zu heiraten. Der Grund: die Indiskretion ihrer Verwandten. "Ein dänisches Mädchen hat eine dänische Familie. […] Das funktioniert nicht! Du musst ein fremdes Mädchen haben. Je weiter weg, desto besser."



Da passte Christians Angeblich-Auserwählte ganz gut ins Bild: Lange wurde gemunkelt, ob der Royal die italienische Jet-Set-Adlige Prinzessin Maria Chiara von Bourbon-Zwei-Sizilien datet. Doch: Maria Chiara dementierte die Liebes-Gerüchte.

