320 Gäste, Wein aus den privaten südfranzösischen Weinbergen und selbstgepflückte Pflaumen vom königlichen Papa.



Klingt wild? So oder so ähnlich kann man sich aber den Geburtstag von Prinz Christian vorstellen. Benjamin Hav muss es wissen, denn er sorgte bei der royalen Party für die musikalische Untermalung.



"Es gab jede Menge wirklich guten Wein vom Weinberg von Prinz Henrik", verrät der Musiker im Interview mit der dänsichen Zeitung "Ekstra Bladet". Und nicht nur die Drinks waren exklusiv, sondern auch das Essen. Laut Benjamin Hav packte König Frederik, damals noch Kronprinz, sogar selbst mit an, um den Gästen kulinarische Highlights zu kredenzen. "Frederik selbst hatte zusammen mit dem Koch dabei geholfen, in Fredensborg ein paar Pflaumen zu pflücken."



Übrigens: "Leichte alkoholische Getränke" wie Wein oder Bier dürfen in Dänemark bereits ab 16 Jahren ausgeschenkt werden. Im Palast lief also alles nach Protokoll.