Es gibt royale Traditionen und Pflichten, die kann man gar nicht ablehnen - und in diesem Fall gibt es wohl auch keinen Grund dazu. Der dänische Kronprinz Christian wird in den kommenden Monaten nicht zu Hause leben, sondern in Ostafrika. Kenia statt Kopenhagen? Warum das denn? Aus Tradition!



Kronprinz Christian (18) soll in Afrika das "Tagesgeschäft" auf zwei Farmen kennenlernen und Einblicke in den lokalen Naturschutz gewinnen, wie das dänische Königshaus auf Instagram mitteilt. Am kommenden Mittwoch (4.9.) geht die Reise los - erst im Dezember soll der Prinz planmäßig nach Dänemark zurückkehren. Wo genau Christian leben und arbeiten wird, das ließ der dänische Hof offen. Wohl auch aus Sicherheitsgründen.