Sofia macht auf Kate

Bei den Briten ist es mittlerweile Gang und Gäbe, dass Prinzessin Kate die offiziellen Fotos ihrer Familie schießt. Anscheinend ist jetzt auch Sofia unter die Hobby-Fotografen gegangen.



Cool und extrem lässig lichtete sie ihren Gatten beim Wandern am Ribbas-Wasserfall ab. Umgedrehte Cap, schlichte Sportswear, strahlendes Lächeln und mit der Natur im Einklang. Gar nicht mal so royal, dafür aber herrlich schön normal.



Der Schnappschuss zeigt Carl Philip so, wie er im Privatem auch ist: Der Prinz gilt nicht nur als Sport-Fan, er soll auch ein wahrer Naturbursche sein.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Marcus Brandt

Royale Liebe auf Umwegen

Prinz liebt Model: Carl Philip und Sofia sind seit 2010 offiziell ein Paar, 2015 heirateten die beiden. Ihre Lovestory klingt vielleicht wie ein modernes Märchen, hätte aber auch durchaus als Drama enden können.



Denn dass der schöne und begehrte Prinz Philip ein TV-Starlet liebt, schmeckte nicht jedem - schon gar nicht der schwedischen Presse. 2005 nahm Sofia in der Reality-Show "Paradise Hotel" teil. Außerdem posierte sie für das Männermagazin "Slitz". Sofia und Carl Philip führten lange Zeit eine klassische On-Off-Beziehung - zum Glück mit Happy End.



In seiner Hochzeitsrede erinnerte sich Carl Philip an die Auf und Abs ihrer Liebe:

Sofia, wir haben uns diesen schwierigen Weg nicht ausgesucht. Er suchte uns aus.



Jedes Mal, wenn wir versuchten uns dagegen zu wehren, führten unsere Wege wieder zueinander. Ich fühlte mich jedes Mal so leer, wenn wir nicht zusammen waren. [...] Sofia, du erfüllst mein Leben mit Liebe und Freude. Heute haben wir allen bewiesen, dass die Liebe alles überwinden kann. Prinz Carl Philip

Bildrechte: dana press/TT Image

Langzeit-Beziehungen statt Affären

Carl Philip galt seinerzeit als einer der begehrtesten Junggesellen des Landes. Die Presse nannte ihn auch gern mal "den schwedischen Orlando Bloom" oder wahlweise auch den "Rennfahrer-Prinz".



Zum Herzensbrecher-Image passte, dass man Carl Philip in seiner Freizeit meist an der Rennstrecke vorfand. Seine Leidenschaft: schnelle Autos. Carl Philip hat Motoröl im Blut, besitzt eine Rennlizenz und nahm früher regelmäßig an Rennen teil. Auch heute sitzt er noch gern hinter dem Steuer - zuletzt beim Porsche Carrera Cup 2023.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Abaca Larsson Rickard

Carl Philip flogen die Herzen zu - ausgenutzt hat er das aber nicht. Zumindest nicht, dass man es wüsste. Der Royal setzte auf Langzeit-Beziehungen, statt auf kurze Affären. Ex-Freundin Emma Pernald kannte Carl Philip noch aus Schulzeiten. Die beiden waren zehn Jahre ein Paar. 2008 lernte er Sofia kennen. Der Rest ist Geschichte.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | epa Pressensbild Thomas Persson

Schüchterner Prinz oder Poster-Boy?

Titel und blendendes Aussehen waren Carl Philip in die Wiege gelegt, änderten aber nichts daran, dass der Prinz lange Zeit mit extremer Schüchternheit und Unsicherheiten zu kämpfen hatte.



Geboren wurde Carl Philip vor 45 Jahren als Kronprinz - Thronfolger blieb er allerdings nur die ersten Monate seines Lebens. Vater Carl Gustaf änderte 1980 das Thronfolgegesetz zugunsten der Erstgeborenen Victoria.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Boris Roessler