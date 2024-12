Die Kommentarspalte auf Instagram füllt sich innerhalb weniger Minuten mit Nachfragen: Wo ist das Nesthäkchen von Mette-Marit und Haakon abgeblieben? Eine Reaktion des Königshauses steht noch aus. Doch es gibt Vermutungen, dass es in diesem Jahr nur die Working Royals und die direkte Thronfolgerlinie auf die Weihnachtskarte geschafft haben.



Eine mögliche Erklärung – immerhin hat das Königshaus in diesem Jahr ordentlich aufgeräumt und erst im September seine Website neu strukturiert. Auch dort ist Sverre Magnus nicht mehr direkt unter der Königsfamilie aufgeführt, sondern wurde in die Rubrik "Andere Royals" abgeschoben.



Im vergangenen Jahr durfte Sverre Magnus noch mit aufs Foto. Dafür fehlte Mette-Marit. Sie war kurz vor den Feiertagen an Corona erkrankt und deshalb unpässlich.