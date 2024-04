Zahlen auf den Tisch: Einmal im Jahr legt die norwegische Königsfamilie ihre Finanzen offen. Auf 100 Seiten wird dokumentiert, wie viel Harald, Sonja, Haakon, Mette-Marit und Co. ausgegeben haben.



Einen Mammutanteil schluckten 2023 die zahlreichen royalen Angestellten - was nicht verwunderlich ist. Denn die Verantwortung der Monarchie lastet eben nicht nur auf den Schultern des inner circle, sondern auch auf Pressemitarbeitern, Verwaltungsangestellten oder Hausmeistern.



Während die Apanage von Haakon und Mette-Marit unter den Tisch gekehrt wird, ist der Palast sehr auskunftsfreudig, was die Gehälter des Hofstaats angeht.