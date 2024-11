Sie habe "viel Mist an den Kopf geworfen" bekommen. "Dabei bin ich diejenige, die hier sitzt und Angst davor hat darüber zu sprechen, obwohl ich diejenige bin, die das alles durchgemacht hat - und es war furchtbar", so Nora. "Und trotzdem richtet sich der ganze Groll gegen mich!"

Den Mund verbieten lassen will sie sich trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil. Mit ihrer Geschichte will sie Frauen, die Ähnliches erlebt haben, Mut machen. "In dieser Gesellschaft wird es oft so dargestellt, dass die Frauen das Problem sind."



Nora Haukland weiß, wie schwer es sein kann, sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien - vor allem, wenn noch Gefühle im Spiel sind. Im Podcast betont sie, dass Marius nicht nur ihr Partner, sondern auch "ihr bester Freund" gewesen sei. Trotz allem.