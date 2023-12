Sieben Jahre lang arbeitete Karolin A. Johanson als Leiterin des Büros von Schwedens Kronprinzessin Victoria. Jetzt hat sie in einem Interview über ihre Zeit am Hof geplaudert. Gegenüber der schwedischen Zeitung " Svensk Damtidning " schwärmt sie über die Kronprinzessin: "Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so fürsorglich, warmherzig und weise ist."

Trotz einer Menge Arbeit habe sie eine Menge Spaß am Hof gehabt. Bis heute ist sie dankbar, dass man ihr diese Aufgabe anvertraute. Karolin A. Johanson hat nur Positives über Victoria zu sagen, sowohl als Chefin als auch als Mensch: "Egal, wie viel wir in Zukunft von ihr hören werden, sie wird immer in meinem Herzen sein. Sie hat wirklich einen Eindruck hinterlassen." Nach ihrem Vater, König Carl Gustaf, wird Victoria dem Land als Monarchin vorstehen.

Kronprinzessin Elisabeth von Belgien sah man zuletzt meist nur in Camouflage oder Militäruniform. Für ihren 22. Geburtstag verwandelte sich die künftige Königin jetzt in eine wahre Fashion-Queen. Im Netz sorgt ihr Look für Furore.



Lässig strahlt Elisabeth auf ihren offiziellen Geburtstagsportraits in die Kamera. Die Hände sind entspannt in die Hosentaschen gesteckt, die Haare fallen in weichen Wellen über ihre Schultern. Ihr Outfit? Ultra-modern und durchaus gewagt für eine Thronfolgerin. Das paillettenbesetzte Top mit semitransparenter Spitze im Dekolleté stammt von dem belgischen Designer Dries van Noten. Also ist Elisabeths Look nicht nur super-stylisch, sondern auch patriotisch.



In den Kommentaren hagelt es neben Geburtstagswünschen viel Lob für ihr Styling. Ein User schreibt: "Ich liebe es, dass die neue Royal-Generation ihren ganz eigenen Stil hat."