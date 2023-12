Mette-Marit war als Jugendliche in psychotherapeutischer Behandlung. Das verrät die 50-Jährige in der norwegischen Doku-Serie "Das Kronprinzenpaar - unser Norwegen". In der dritten Folge der Serie besucht Mette-Marit mit ihrem Ehemann, Prinz Haakon, die norwegische Region Kautokeino, um mehr über die samische Kultur zu erfahren.