Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit: Anfang der Woche noch schäkerte sie in Berlin mit Annalena Baerbock und schüttelte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hand. Jetzt ist die norwegische Kronprinzessin vorraussichtlich bis zum 30. Oktober krankgeschrieben und von all ihren royalen Pflichten befreit, wie der Palast in einem offiziellen Statement mitteilte. Wieder einmal kämpft die künftige Königin Norwegens mit ihrer Gesundheit.

Eben noch hatte das norwegische Kronprinzenpaar einen schillernden Auftritt in Berlin hingelegt: Ein silberdurchwirkter Mantel mit Glitzerdetails, dazu ein geflochtener Haarkranz und am Abend ein florales Dress - ein wahrlich königlicher Look, gekrönt von einem strahlenden Lächeln. Mette-Marit wirkte gelöst, lachte mit ihrer Sitznachbarin, Außenministerin Annalena Baerbock, um die Wette. Nichts deutete auf gesundheitliche Probleme hin.

Doch Mette-Marits Alltag ist ein ständiges Auf und Ab, wie auch Ehemann Haakon 2023 blicken ließ: "Wie gut sie atmet, ist von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein."



So souverän ihr Deutschlandbesuch auch wirkte, ihr Kommen stand von Anfang an auf der Kippe. Bereits im Vorfeld hatte das norwegische Königshaus mitgeteilt, dass die 51-Jährige wegen ihrer Krankheit erneut in Behandlung sei.



Bleibt zu hoffen, dass sich die Sorgenwolken so schnell verziehen, wie sie gekommen sind. Denn wie heißt es so schön: Nach dem Regen kommt die Sonne - und nach dem Tief hoffentlich ein lang anhaltendes Hoch.