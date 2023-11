Es ist ein Leben zwischen starken Medikamenten, regelmäßigen Pausen und kurzfristigen Terminabsagen. Seit fünf Jahren lebt Prinzessin Mette-Marit von Norwegen mit der Diagnose Lungenfibrose. Zuletzt ließ sich die Kronprinzessin am 14. September für zwei Wochen krankschreiben - diese Zeit ist jetzt verstrichen. Doch eine Besserung scheint nicht in Sicht, wie der Palast nun mitteilt.

"Die Kronprinzessin ist zunächst für zwei Wochen krankgeschrieben, dieser Zeitraum kann jedoch verlängert werden", hieß es in der Pressemitteilung, die der norwegische Hof am 14. September veröffentlichte. Wie die norwegische Zeitung "Dagbladet" jetzt bekannt macht, steht es auch zwei Wochen später nicht gut um die Gesundheit der Kronprinzessin.



In einem Statement von Guri Varpe, Leiterin der königlichen Kommunikationsabteilung, heißt es: