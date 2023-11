In der neuen Biografie "Haakon – historier om en tronarving" (dt.: "Haakon – Geschichten über einen Thronfolger") verrät Kronprinz Haakon höchstpersönlich, dass er kurz nach den ersten Dates kalte Füße bekam - und das, obwohl alles so romantisch begann. Er und Mette-Marit lernten sich 1999 auf einem Musikfestival kennen und lieben - es soll sofort gefunkt haben:

Tatsächlich schafften es die beiden, ihre Liebe zunächst geheim zuhalten: "Wir trafen uns bei gemeinsamen Freunden und bei mir zu Hause", zitiert die norwegische Zeitung "Se og Hør" aus dem neuen Buch. "Einige Freunde wussten, dass Mette und ich uns trafen, aber nicht viele. Sie hatte ein kleines Kind, also war es nicht offensichtlich, dass wir beide ein Paar werden würden." Mette-Marit brachte aus einer früheren Beziehung mit Morten Borg Sohn Marius mit in die Ehe.



Kurz nach der ersten Verliebtheitsphase, soll es allerdings schon gekriselt haben: Kronprinz Haakon musste im Herbst 1999 mit der UN-Delegation in die USA reisen. "Vor meiner Abreise haben wir beschlossen, nicht zusammen zu sein. Es hat nicht funktioniert", so der Royal.