Die Aufnahmen sind nur kurz nach der Proklamation im Thronsaal von Schloss Christiansborg entstanden - für Frederik, Mary und die Kinder ein besonderer Moment. Auf dem ersten Motiv strahlen alle in die Kamera - neben ihrem Vater posieren Prinz Christian , seine Schwester Prinzessin Isabella und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine. Das Foto soll ganz klar den Familienzusammenhalt symbolisieren - der ist nach dem Thronwechsel und den vorangegangenen Fremdgehgerüchten um Frederik jetzt auch besonders wichtig.

Besonders sticht allerdings das Foto mit Frederik, Mary und Thronfolger Christian ins Auge - und das nicht nur, weil er seine Eltern um gut einen Kopf überragt.



Auf den sonst so formellen Aufnahmen schmiegt sich Mary an ihren Mann, umschlingt ganz vertraut seinen Arm. Nach dem Kuss auf dem Palastbalkon ist es eine weitere zärtliche Geste am Tag der Proklamation.