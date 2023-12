Die Affären-Gerüchte am dänischen Hof reißen nicht ab. Doch was würde passieren, wenn sich Kronprinz Frederik und die Kronprinzessin wirklich trennen würden? Für Mary wäre eine Scheidung alles andere als lukrativ.

Schuld am neuen Ehevertrag von Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik soll laut der dänischen Zeitung "BT" die Scheidung von Prinz Joachim und Prinzessin Alexandra im Jahr 2005 gewesen sein. Die hat nämlich ziemlich viel Geld gekostet. Umgerechnet rund 973.000 Euro soll allein der Kauf und die Instandsetzung von Alexandras Villa in Kopenhagen Frederiks Bruder Joachim damals gekostet haben. Dazu kam noch eine jährliche Apanage in der Höhe von 255.000 Euro, vom Staat bezahlt.



Und weil das dänische Königshaus finanziell offenbar nicht noch einmal so bluten wollte, musste für Mary und Frederik ein neuer Ehevertrag her.



Allerdings scheinen die knallharten Änderungen im Scheidungsfall nur für Prinzessin Mary zu gelten. Sogar ihre Schwägerin, Prinzessin Marie, die Joachim 2008 heiratete, steht bei einer Scheidung besser da. Nach dem Kauf einer Villa hat Joachim seiner Marie durch einen sogenannten Schenkungsehevertrag die Hälfte des Hauses übertragen.