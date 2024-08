Marius Borg Høiby hat zugegeben, im Alkohol- und Kokainrausch gewalttätig geworden zu sein und Gegenstände in einer Wohnung zerstört zu haben.



Der norwegische Fernsehsender TV2 hat verschiedene renommierte Anwälte befragt, welche Strafen Marius Borg Høiby zu erwarten hat. Die Spanne reicht nach Einschätzung der Juristen von Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen.



Im Allgemeinen wird Körperverletzung, die nach dem norwegischen Strafgesetzbuch die mildeste Form von Gewalt darstellt, häufig mit weniger als 60 Tagen Haft bestraft. Bei unprovozierter Gewalt liegt das Strafmaß in der Regel bei 90 Tagen Haft. Wenn auch Drohungen im Spiel sind, könnte der Beschuldigte sogar noch länger hinter Gitter wandern. "In der Praxis braucht es nicht viel, um eine kurze Haftstrafe für die Körperverletzung zu bekommen", so Anwältin Heidi Reisvang.



Die Taten, die Marius zur Last gelegt werden, könnten den 27-Jährigen also ins Gefängnis bringen. "21 bis 30 Tage - vorausgesetzt, die Gewalttätigkeit ist begrenzt", schätzt Anwalt Stian Trones Bråstein den Fall ein. "Dann gibt es individuelle Umstände, die ins Spiel kommen können." Dem schließt sich auch Anwältin Marijana Lozic, an: "Wenn es sich um Strangulation oder einen Schlag ins Gesicht handelt, droht eine Haftstrafe."



Laut TV2 erlitt das mutmaßliche Opfer eine Gehirnerschütterung, sowie Verletzungen am Hinterkopf, die von der Osloer Polizei allerdings als "nicht schwerwiegend" eingestuft wurden.