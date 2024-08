Eigentlich war Haakon am 26. August in den Südwesten Norwegens gereist, um dort die Konferenz "ONS - Offshore Northern Sea" zu eröffnen. Ganz normale Repräsentationspflichten für einen Thronfolger. Das Thema: erneuerbare Energien. Doch die anwesenden Journalisten interessierten sich nicht etwa für Haakons Rede, sondern für seinen Stiefsohn Marius. Überraschenderweise stand der Royal Rede und Antwort. Eine "NRK" -Reporterin wollte wissen: "Kann der Kronprinz etwas dazu sagen, was das Kronprinzenpaar gewusst und getan habe, um mit dieser Situation umzugehen?" Woraufhin Haakon – auch im Namen Mette-Marits – antwortete:

Eigentlich hätte sich Marius vergangene Woche den Fragen der Beamten stellen sollen. Doch die Vernehmung wurde verschoben. Wann er von der Polizei vernommen wird, ist immer noch nicht klar.



Hinzu kommt, dass sich Marius' Anklage anscheinend erweitert hat: Wie unter anderem NRK berichtet, gab die Polizei am Freitag (23.08.) bekannt, dass dem 27-Jährigen neben Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung eine weitere Straftat zur Last gelegt werde: "Am 7. August 2024 wurde Borg Høiby wegen Diebstahls eines Motorrollers angezeigt. Der Fall wird wegen illegalen Besitzes beweglicher Sachen untersucht."



Nur drei Tage zuvor war Marius in Oslo festgenommen worden, weil er seiner Freundin gegenüber gewalttätig geworden war. "Zum ersten Mal ist ein Mitglied der königlichen Familie in so schwerwiegende, polizeiliche Ermittlungen verwickelt", so Royal-Expertin Kristi Marie Skrede im BRISANT-Interview. "Das ist ernst! Welche langfristigen Auswirkungen das haben wird, lässt sich derzeit noch nicht absehen."