"Ich hatte vor, den Mund zu halten", beginnt Nora Haukland ihre emotionale Rede auf Snapchat , aus der " Se og Hør " zitiert. Doch nach Marius' schriftlichem Geständnis fühlte die "Love Island"-Teilnehmerin "große Frustation", denn: "Marius spricht, als wäre dies das erste Mal, dass so etwas passiert. Er bettelt quasi um Mitgefühl." Doch Marius sei auch ihr gegenüber handgreiflich geworden.

Immer wieder habe er ihr versprochen, sich Hilfe zu holen. Doch Nora verließ ihn. Von September 2022 bis August 2023 waren sie und Marius ein Paar. Das Schlimmste sei jedoch nicht die körperliche Gewalt, sondern der "psychische Teil" gewesen. "Die Drohungen, das Gebrüll." In dem Podcast "Chapters" bezeichnete Nora ihre Beziehung zu Marius als eine "ungesunde Liebe". "Ich wollte ihn retten."

Nora Haukland ist nicht die einzige Ex-Freundin, die sich zu Wort meldet. Nach Marius' Festnahme teilte auch Juliane Snekkestad, Marius' erste große Liebe, ihre Erfahrungen mit dem 27-Jährigen. "Wir können nicht länger zulassen, dass noch mehr Frauen so etwas erleiden", schrieb sie am Montag (12.08.) in ihrer Instagramstory.



Sie teilt ganz ähnliche Erinnerungen, wie Nora Haukland: