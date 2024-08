Ja. Ich war in der Vergangenheit psychischer und physischer Gewalt durch die betroffene Person ausgesetzt. Die psychische Gewalt war für mich die brutalste.

Es sind schwere Vorwürfe, die Juliane Snekkestad gegen ihren Ex-Freund Marius Borg Høiby erhebt. Nach seiner Festnahme meldet sich das norwegische Model zu Wort, springt dem mutmaßlichen Opfer zur Seite und teilt ihre eigenen Erfahrungen mit Mette-Marits Sohn. Alles mit einem Ziel: "Wir können nicht länger zulassen, dass noch mehr Frauen so etwas erleiden."

Nach Nora Haukland geht nun die nächste Ex-Freundin an die Öffentlichkeit - mit schwerwiegenden Anschuldigungen. In ihrer Instagram-Story brach das norwegische Model Juliane Snekkestad am Montag (12.08.) sein Schweigen. Sie fühle sich "verpflichtet", endlich das Wort zu ergreifen. "Obwohl meine Familie und meine engsten Freunde Bescheid wussten, habe ich mich entschieden, nicht länger zu schweigen."