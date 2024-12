Gegen Høiby werden seit dem Sommer immer neue Vorwürfe erhoben. Zuletzt ging es um mehrere mutmaßliche Sexualdelikte, die er bestreitet. Im Zuge der Vorwürfe saß er eine Woche in Untersuchungshaft, wurde aber am 27. November wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach ersten Vorwürfen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte er im August eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegen seine damalige Freundin gewalttätig geworden zu sein und in ihrer Wohnung Gegenstände zerstört zu haben. In einer schriftlichen Stellungnahme gab er damals an, psychische Probleme zu haben und seit längerem mit Drogenmissbrauch zu kämpfen, weshalb er sich in der Vergangenheit in Behandlung befunden habe.