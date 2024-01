Das hatten selbst Kenner des dänischen Königshauses so nicht erwartet: Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken - und das schon bald! Sie wolle am 14. Januar 2024, genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung, als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige völlig überraschend in ihrer Neujahrsansprache.



Das Zepter will Margrethe an ihren Sohn Frederik (55) übergeben. Er soll als König Frederik X. künftig an der Spitze des Landes stehen.



Eine pompöse Krönungszeremonie wie im vergangenen Jahr in Großbritannien für König Charles III. werde es nicht geben, sagte die Monarchieexpertin Cecilie Nielsen. "Wir führen in Dänemark keine Krönungen durch. Wir haben eine Proklamation, und es wird am 14. Januar sein, dass Kronprinz Frederik von der Ministerpräsidentin zum König ausgerufen wird", sagte sie.



Wie die dänische Staatskanzlei mitteilte, werde Margrethe auch künftig als "Ihre Majestät" bezeichnet.