Das hatten selbst Kenner des dänischen Königshauses so nicht erwartet: Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken - und das schon bald! Sie wolle am 14. Januar 2024, genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung, als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige völlig überraschend in ihrer Neujahrsansprache.



Das Zepter will Margrethe an ihren Sohn Frederik (55) übergeben. Er soll als König Frederik X. künftig an der Spitze des Landes stehen.



Wie die dänische Staatskanzlei mitteilte, werde Margrethe jedoch auch künftig als "Ihre Majestät" bezeichnet.