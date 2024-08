Millionenklage gegen die eigene Mutter

Damit Veruschkas scharfe Geschosse am Ende nicht noch die Hochzeitsglocken übertönen, will das Brautpaar der 81-Jährigen nun den Mund verbieten.



Laut "Se og Hør" haben Märtha Louise und Durek ein Schreiben aufgesetzt, in dem Veruschka aufgefordert wird, "Verleumdungen, Verunglimpfungen, falsche und hetzerische Aussagen über den Shamanen Durek zu unterlassen". Der Zeitschrift "VG" erklärt Carina Scheele Carlsen, die Managerin von Märtha Louise, dass es sich dabei um "normale Unterlassungserklärungen" handele - und die haben es in sich.



Bei Nichteinhaltung würden sich Märtha Louise und Durek gezwungen sehen, vor Gericht zu ziehen. Laut "Se og Hør" könnte Veruschka Urquart dann sogar eine Klage in Millionenhöhe drohen.

Klage gegen die eigene Familie: Konsequent oder unroyal?

In den norwegischen Medien kommt Märtha Louises Verhalten nicht gut an. Der eigenen Schwiegermutter mit einer Klage drohen? Das sei "unnorwegisch", so das Knallhart-Urteil von "Se og Hør"-Chefredakteur Ulf André Andersen. Er sieht in der Unterlassungserklärung eine "Einschränkung der Meinungsfreiheit", die das norwegische Königshaus so nicht dulden dürfe.



Durke Verrett verteidigt seine Verlobte unterdessen auf Instagram. Zu einem gemeinsamen Pärchenfoto schreibt der Schamane:

Veruschka hat sich seit geraumer Zeit von einem Großteil unserer Familie entfremdet. [...] Unsere Familie ist zutiefst besorgt um ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden und hat zahlreiche Anstrengungen unternommen, um ihr zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen. [...]



Es tut uns leid, dass es so weit gekommen ist. Wir sehen keine anderen Optionen. Durek Verrett Instagram