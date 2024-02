Auch Märtha Louise denkt in letzter Zeit öfter an die gemeinsame Zeit mit Ari Behn zurück. Der Selbstmord ihres Ex-Mannes stürzte sie 2019 in eine tiefe Depression. In ihrem Podcast "HeartSmart Conversations" lässt die Prinzessin nun ihren Emotionen freien Lauf und kann die Tränen nicht zurückhalten.



Was ihr damals geholfen hat? Die Liebe zu Tieren und der Natur. Hier fand sie Ruhe und Trost - ebenso ihre Töchter. "Durch meine Verbindung zu den Pferden hatte ich jemanden, mit dem ich von Herzen kommunizieren konnte, und ich profitierte wirklich von diesem Kontakt, den man in der Gesellschaft sonst nicht zu so zu schätzen weiß."