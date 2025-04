Am 22. April ging Linni Meister mit ihrem Podcast "Puppen og Lillemor" on air - mit durchschlagendem Erfolg. Innerhalb der ersten 24 Stunden kletterte der Podcast laut "Se og Hør" auf Platz 3 der norwegischen Podcast-Charts.



Linni Meister hat als Model, Moderatorin, Influencerin, Musikerin und nun auch Podcasterin in Norwegen einen gewissen Bekanntheitsgrad. Dass nun auch eine Prominente Opfer von Marius Borg Høiby geworden sein soll, bewegt und schockiert die Massen. Und diese lässt Linni Meister nun über die sozialen Medien an ihrem Schicksal teilhaben.



Auf Snapchat teilte Linni Meister noch vor kurzem mit, sie wolle mit den Ermittlern "kooperieren", aber auch "ihre kleine Familie schützen" (Linni Meister hat einen 15-jährigen Sohn) und sich deshalb nicht an der öffentlichen Diskussion beteiligen. Jetzt die Kehrtwende. Der Grund: Marius' Umgang mit den Vorwürfen. Passend dazu der Titel der ersten Podcastfolge: "Sinne er sunt" - "Wut ist gesund“.