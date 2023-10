Leonor versucht ganz offensichtlich, ihr Bestes zu geben. Sie ruht sich nicht auf den Privilegien einer Prinzessin aus, was nach den Eskapaden ihres Großvaters, Ex-König Juan Carlos, besonders sensibel registriert wird. So hat sie zum Beispiel auf jegliche Sonderbehandlung im Militär verzichtet, schläft mit vielen anderen Soldatinnen in einem Raum und verzichtet ebenso auf das ihr zustehende Gehalt.



Darüber hinaus ist sie stylisch, stilsicher und ausgesprochen hübsch, spricht fließend Spanisch, Katalanisch, Baskisch sowie Englisch und wohl auch ein wenig Arabisch und Französisch. Keine schlechten Voraussetzungen für eine künftige Königin in einem gespaltenen Land, in dem die Zustimmung zur Monarchie vor allem in der jungen Generation rapide abnimmt.

Leontine von Schmettow