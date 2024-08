Imagewandel in Sicht?



Es ist ein völlig neues Bild, das Leonor und Sofía von der Monarchie zeichnen. Während junge Royal-Kolleginnen wie Amalia und Alexia der Niederlande noch Seite an Seite mit ihren königlichen Eltern in Paris unterwegs waren, standen Leonor und Sofía allein ihre Prinzessin - und das so nahbar und unbefangen, dass ihnen die Herzen der Athleten und der internationalen Presse nur so zuflogen.



Ob Tennis, Schwimmen, Fechten, Beachvolleyball oder Handball - die Schwestern feuerten in der ersten Olympiawoche ihre Landsleute stets herzlich und gut gelaunt an. Für Fotos, Küsschen und Smalltalk schien immer Zeit zu sein - dabei hatten die beiden bis zu ihrem Abreisetag (31.07.) einen brechend vollen Terminkalender.



Ihren Schwestern-Trip dokumentierten die 18- und die 17-Jährige nahezu in Echtzeit auf Instagram. Statt Krönchen bekamen die Follower dort zwei ganz normale Teenager zu sehen - in Jeans und Sneakers. Die royale Attitüde blieb zu Hause.