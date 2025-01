Immerhin der Empfang war königlich: In schmucker Uniform schritt Leonor die Schiffsbrücke empor und wurde mit besonderen Ehren begrüßt. "Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Leonor, ist an Bord", tönte es aus den Lautsprechern des Marineseglers.

Bisher war streng geheim, in welchen Häfen die Thronfolgerin anlegen wird. Denn im Gegensatz zu ihren Kameraden ist Leonors militärische Laufbahn eine Staatsangelegenheit, die durch ein eigenes königliches Dekret geregelt wird.



Wie die katalanische Tageszeitung "La Vanguardia" berichtet, wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, wohin die künftige spanische Königin segeln wird:



Ausgangspunkt ist der Hafen der südspanischen Stadt Cádiz. Zunächst segelt Leonor zu den Kanarischen Inseln. Von dort geht es über den Atlantik nach Brasilien. Dann führt die Route rund um Südamerika durch den Pazifik nach Chile und Peru. Durch den Panamakanal geht es weiter in die Karibik mit Zwischenstopps in Kolumbien und der Dominikanischen Republik. Endziel ist im Juni New York an der Ostküste der USA - von dort geht es zurück nach Spanien.