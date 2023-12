Es sind pikante Fotos, die seit einigen Wochen von Frederik kursieren. Darauf zu sehen: Er in Begleitung einer schönen Frau, die nicht Prinzessin Mary ist.



Der wohlklingende Name seiner Bekanntschaft: Genoveva Casanova. Ein Schelm, der Böses dabei denkt...



Die pikanten Aufnahmen von Frederik und Genoveva Casanova sind bereits Ende Oktober entstanden. Der Thronfolger befand sich damals in Madrid, seine Frau Mary in den USA.



Die Zeitschrift "Lecturas" will wissen, dass Frederik und Genoveva Casanova sich an jenem schicksalhaften Tag zuerst zum gemeinsamen Dinner trafen und den Abend dann in ihrer Wohnung ausklingen ließen. Frederik soll Genoveva erst am nächsten Morgen wieder verlassen haben.