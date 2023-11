Aufregung in Dänemark Affären-Gerüchte um Kronprinz Frederik

Affären-Gerüchte am dänischen Hof: Spanische Paparazzi haben Kronprinz Frederik mit einer anderen Frau abgelichtet und dichten ihm nun eine geheime Liebelei an. Was ist dran an den Fremdgeh-Schlagzeilen?

Kronprinz Frederik: Von Casanova verführt?

Es sind pikante Fotos, die aktuell von Frederik kursieren. Darauf zu sehen: Er in Begleitung einer schönen Frau, die nicht Prinzessin Mary ist.



Laut der mexikanischen Zeitung "Lecturas" trägt Frederiks Begleitung den wohlklingenden Namen Genoveva Casanova. Ein Schelm, der Böses dabei denkt...

Restaurant-Besuch und Übernachtungs-Date?

Die Aufnahmen sind bereits Ende Oktober entstanden. Der Thronfolger befand sich damals in Madrid, seine Frau Mary in den USA.



Die Zeitschrift "Lecturas" will wissen, dass Frederik und Genoveva Casanova sich an jenem schicksalhaften Tag zuerst zum gemeinsamen Dinner trafen und den Abend dann in ihrer Wohnung ausklingen ließen. Frederik soll Genoveva erst am nächsten Morgen wieder verlassen haben.

Nur Freunde?

Was der dänische Hof zu den Gerüchten sagt? Nichts. Man hüllt sich in vornehmes Schweigen und scheint die Sache aussitzen zu wollen - Frederiks angebliche Affäre ist da auskunftsfreudiger.



Der spanischen Zeitung "Vanitatis" versucht sie die heikle Situation zu erklären:

Wir haben gemeinsame Freunde. Frederik wollte mit einem Freund eine Kunstausstellung in Madrid besuchen. Weil der plötzlich krank wurde, sprang ich ein. Ich möchte absolut klarstellen, dass ich keine Beziehung zu ihm habe. Wir sind Freunde, die Bilder zeigen nichts. [...] Jede derartige Behauptung ist nicht nur völlig unwahr, sondern verfälscht auch die Tatsachen auf bösartige Weise. Genoveva Casanova "Vanitatis"

Genoveva Casanova habe laut der spanischen Illustrierten "Hola!" bereits ihre Anwälte eingeschaltet, um gegen die Behauptungen vorzugehen und ihr "Recht auf Ehre, Wahrheit und Privatsphäre zu schützen".

Wer ist Frederiks angebliche Affäre?