Im dänischen Königshaus beginnt mit dem Thronwechsel eine neue Ära - und jeder kann dabei sein, zumindest vom heimischen Sofa aus.



TV-Pflichttermin für Royal-Fans: Hier kann man Königin Margrethes Abdankung und Kronprinz Frederiks Proklamation am 14. Januar 2024 verfolgen.

Thronwechsel live in der ARD im Ersten

Um 14:15 Uhr startet am Sonntag im Ersten "Frederik X. - Dänemarks neuer König", moderiert von Julia-Niharika Sen und Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow. Die Sondersendung zeigt die Zeremonie der Amtsübergabe live aus Kopenhagen.



Direkt im Anschluss kommt 15:45 Uhr die Royal-Doku "Das dänische Königshaus - beliebt, modern, glamourös" von Leontine Gräfin von Schmettow, in dem sie nicht nur die Geschichte, sondern auch das Leben am dänischen Königshof beleuchtet.



Ab 17:15 Uhr lässt BRISANT die Highlights des Tages Revue passieren.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Ritzau Scanpix Foto/AP | Emil Nicolai Helms

Royales Programm im ZDF

Im Zweiten wird der Thronwechsel in Dänemark nicht live übertragen. Allerdings werden ab 18 Uhr in einem 30-minütigen "ZDF Royal"-Special "König Frederik X. - Krönung in Kopenhagen" die Highlights der Proklamation gezeigt - kommentiert von Royal-Expertin Julia Melchior und TV-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg.

Live-Stream direkt aus Dänemark

Wer wirklich kein Detail verpassen möchte, kann Abdankung und Proklamation parallel im Livestream auf der Website der dänischen Zeitung "Billed Bladet" verfolgen - Dänisch-Kenntnisse sind dabei allerdings von Vorteil.

Thronwechsel in Dänemark: Das erwartet die Zuschauer

Mittlerweile hat der Palast Details zum Ablauf des Thronwechsels bekannt gegeben.



Wer auf Prunk, Glamour und Party hofft, wird enttäuscht werden. Der eigentliche Thronwechsel, Königin Margrethes Abdankungserklärung, dauert tatsächlich nur 15 Minuten. Damit der extrem enge Zeitplan aufgeht, ist alles genau getaktet. Jede Sekunde zählt, wie ein Blick auf das offizielle Programm zeigt:

13:35 Uhr: Das Kronprinzenpaar verlässt mit Prinz Christian Amalienborg und fährt zum Schloss Christiansborg.

Das Kronprinzenpaar verlässt mit Prinz Christian Amalienborg und fährt zum Schloss Christiansborg. 13:37 Uhr: Königin Margrethe fährt in der Kutsche von Amalienborg nach Christiansborg.

Königin Margrethe fährt in der Kutsche von Amalienborg nach Christiansborg. 14:00 Uhr: Der eigentliche Thronwechsel: Nach ihrer Ankunft im Schloss Christiansborg werden Margrethe, Frederik, Mary und Christian gemeinsam mit der dänischen Regierung den Thronwechsel begehen. Die Königin unterzeichnet während der Sitzung des Staatsrates die Abdankungserklärung, danach ist Frederik offiziell der neue dänische König.

Der eigentliche Thronwechsel: Nach ihrer Ankunft im Schloss Christiansborg werden Margrethe, Frederik, Mary und Christian gemeinsam mit der dänischen Regierung den Thronwechsel begehen. Die Königin unterzeichnet während der Sitzung des Staatsrates die Abdankungserklärung, danach ist Frederik offiziell der neue dänische König. 14:15 Uhr: Abfahrt von Königin Margrethe: Nach der Unterzeichnung wird Margrethe Christiansborg verlassen und in ihre Residenz zurückkehren.

Abfahrt von Königin Margrethe: Nach der Unterzeichnung wird Margrethe Christiansborg verlassen und in ihre Residenz zurückkehren. 14:30 Uhr: Das neue Königspaar Mary und Frederik veranstaltet einen Empfang für geladene Gäste auf Schloss Christiansborg.

Das neue Königspaar Mary und Frederik veranstaltet einen Empfang für geladene Gäste auf Schloss Christiansborg. 15:00 Uhr: Proklamation (Verkündigung des neuen Königs): Frederik wird von der Premierministerin auf dem Balkon von Schloss Christiansborg ausgerufen. Danach hält Frederik X. eine Rede ans Volk und beendet diese mit seinem Wahlspruch.

Proklamation (Verkündigung des neuen Königs): Frederik wird von der Premierministerin auf dem Balkon von Schloss Christiansborg ausgerufen. Danach hält Frederik X. eine Rede ans Volk und beendet diese mit seinem Wahlspruch. 15:10 Uhr: Nach der Proklamation wird ein Salut mit 3 x 27 Schüssen abgefeuert. Zugleich wird die königliche Flagge an Margrethes Palast eingeholt und an Frederiks Palast gehisst.

Nach der Proklamation wird ein Salut mit 3 x 27 Schüssen abgefeuert. Zugleich wird die königliche Flagge an Margrethes Palast eingeholt und an Frederiks Palast gehisst. 15:30 Uhr: Nach der Proklamation fahren König Frederik und Königin Mary in einer Kutsche vom Schloss Christiansborg zum Palais Frederik VIII. in Amalienborg. Für den Abend ist in Kopenhagen noch ein großes Feuerwerk geplant.

Nach der Proklamation fahren König Frederik und Königin Mary in einer Kutsche vom Schloss Christiansborg zum Palais Frederik VIII. in Amalienborg. Für den Abend ist in Kopenhagen noch ein großes Feuerwerk geplant. 17:00 Uhr: Die königlichen Banner werden von Schloss Christians IX. zum Schloss Frederiks VIII. überführt.