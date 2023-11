Bildrechte: imago/PPE

10. Hochzeitstag von Albert & Charlène von Monaco Europäische Königshäuser: Mit diesen Hochzeitskleidern begeisterten die Bräute

24. November 2023, 18:54 Uhr

Die mediale Aufmerksamkeit ist groß, wenn Mitglieder von Königsfamilien sich das Jawort geben. So auch bei Albert und Charlène von Monaco vor mittlerweile zehn Jahren. Dabei ganz wichtig: Was trägt die Braut? Mal haben die Träume in Weiß namhafte Designern entworfen, mal setzen die Royals auf Modeschöpfer aus dem eigenen Land. Wie hielten es die bedeutendsten europäischen Königshäuser - und welches royale Brautkleid ist Ihr Favorit? Klicken Sie sich durch und stimmen Sie ab!