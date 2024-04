Sorge um Sofía: Spaniens einstige Königin ist überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Grund ist eine Harnwegsinfektion. Das gab der Palast am Dienstag (10.04.) bekannt.



Am Mittwoch besuchte König Felipe seine Mutter im Krankenhaus und gab der Zeitschrift "Hola!" im Anschluss ein kurzes Update: "Ihr geht es sehr gut, sie ist gut gelaunt und kann es nicht erwarten, so schnell wie möglich entlassen zu werden und heimzukehren."



Wie lange die 85-Jährige noch im Krankenhaus bleiben muss, ist nicht bekannt. Sofía stehe bis auf Weiteres unter Beobachtung.