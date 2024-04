Wie unter anderem die Zeitungen "El País" und "Vanitatis" unter Berufung auf den spanischen Hof schreiben, wurde Sofía am Dienstagabend (9. April) in die Ruber-Klinik in Madrid eingeliefert.



Immerhin: Der Zustand der 85-Jährigen sei den Umständen entsprechend gut und stabil. "Die Entwicklung verläuft sehr schnell und günstig", heißt es aus dem Königshaus. Wie lange Sofía im Krankenhaus bleiben muss, ist noch unklar.