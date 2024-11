Beunruhigende Nachrichten kommen aus dem schwedischen Königshaus: Königin Silvia ist an einer "schweren Atemwegsinfektion" erkrankt, heißt es am Montag (18.11.) in einer offiziellen Mitteilung aus dem Palast. Deswegen kann die 80-Jährige ihre royalen Pflichten nicht wahrnehmen.

König Carl Gustaf allein auf Reisen

Aufgrund ihrer Erkrankung könne Silvia ihren Mann Carl Gustaf nicht auf den Staatsbesuch in Singapur vom 19. bis 21. November begleiten. Diese Entscheidung habe sie nicht leichtfertig getroffen, heißt es in dem Statement.

Die Königin hat sich auf den Besuch in Singapur gefreut und bedauert, dass sie den Besuch nicht wahrnehmen kann. Schwedisches Königshaus kungahuset.se

Aus Rücksicht auf die Gastgeber und den Rest der mitreisenden Delegation hat die Königin beschlossen, in Schweden zu bleiben - um niemanden anzustecken.



Mit dem Staatsbesuch in Singapur wollen die Schweden ihre Beziehungen zum Inselstaat in Südostasien stärken.

Bildrechte: picture alliance / Royal Press Europe | Albert Nieboer

Königin Silvia setzt auf Schonung