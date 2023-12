Die beliebteste Königin, die Schweden je hatte?

Auf der Beliebtheitsskala der Königsfamilie rangiert Silvia seit Jahrzehnten neben ihrer Tochter, Kronprinzessin Victoria, auf den vordersten Plätzen. Die Herzen der Schweden eroberte sie bereits 1976 bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt - der Pressekonferenz anlässlich der Verlobung mit Carl Gustaf. Das war nicht selbstverständlich.

Denn Schweden befand sich damals in einer tiefen Krise. Ein Links-Rutsch erfasste das Land, die Stimmung heizte sich auf, immer mehr forderten die Abschaffung der Monarchie. Und dann kam Silvia.



Gebildet, kosmopolitisch, schön, sprachgewandt. Die Menschen waren ein klein wenig stolz, dass so eine Frau Schwedin werden wollte. Ihr Motto: "Ich wollte eine gute und freundliche Königin sein." Ihre Haltung: volksnah, unprätenziös und prinzipientreu.

Royale Lovestory: Wie alles begann

Viele sind sich sicher: Ohne Silvia hätte Carl Gustaf sein 50. Thronjubiläum nicht feiern können. Souverän steht sie an seiner Seite und hält auch Stürmen und Skandalen stand.



Ihr Kennenlernen gleicht einem Märchen: Die Geschichtsbücher schreiben das Jahr 1972 - Olympische Sommerspiele in Deutschland. Er, der blutjunge Monarch, sie, die drei Jahre ältere Chef-Hostess.



Carl Gustaf erspähte Silvia mit einem Fernglas. Es habe von Anfang an "Klick" gemacht. Vier Jahre später stand Silvia in einem Brautkleid von Dior vor dem Traualtar. Die Band ABBA widmete der frischgebackenen Königin den Welt-Hit "Dancing Queen".

Königin Silvia: Ein Leben für die Anderen

Von Anfang an lebt Silvia nicht nur für die Krone. Eines ihrer großen Herzensthemen: Ihr Engagement für benachteiligte und missbrauchte Kinder. 1999 gründete sie die "World Childhood Foundation" - eine Stiftung, die Dutzende Projekte weltweit unterstützt. Mittlerweile ist Silvias jüngste Tochter Madeleine ihre Stellvertreterin.



Kindesmissbrauch war damals noch ein Tabu-Thema, wie sich Königin Silvia im Exklusiv-Interview mit ARD-Königshaus-Expertin Leontine Gräfin von Schmettow zurückerinnert:

Es war schwer darüber zu sprechen. Es war ein Tabu. Ich erinnere mich, dass man geschockt war, als ich das Problem aufgenommen und zum Thema gemacht habe. Königin Silvia Silvia - zur Königin geboren

Doch davon ließ sich Silvia nicht abbringen. Als Königin darf sie sich zwar nicht politisch zu Wort melden, "aber ich kann das Scheinwerferlicht auf Probleme lenken. Diese Möglichkeit habe ich und das mache ich auch gerne".

Eine moderne Königin

Hofberichterstatterin Jenny Alexandersson bezeichnet Silvia als "erste arbeitende Königin Schwedens". Dabei wurde ihr Engagement anfangs gar nicht gern gesehen.



Das schwedische Königshaus war in den 1970er-Jahren quasi eine reine Männergesellschaft. Den Umgang mit starken Frauen war man nicht gewohnt. Silvia hatte zu Beginn nicht einmal ein eigenes Büro im Schloss, geschweige denn eine eigene Schreibmaschine.



Doch Silvia setzte sich durch. "Weil es für sie nicht einfach nur ein Lifestyle war, Königin zu sein", so Jenny Alexandersson. "Es war Leidenschaft - von Tag eins an."

Silvia: Königin, Mutter, Großmutter

Dennoch: Königin zu sein, stellte Silvia vor zahlreiche herausfordernde Aufgaben. Das sei ihr nicht immer leicht gefallen, verrät sie Leontine Gräfin von Schmettow:

Wie man sich verhalten soll und muss - das erfordert Fingerspitzengefühl. Man muss aber auch führen können - ein bisschen wie als Mutter. Da muss man ja auch eine Familie führen und lenken. Man macht es so gut, wie man kann. Oder hofft zu können. Königin Silvia Silvia - zur Königin geboren

Auch heute, mit 80 Jahren, widmet sich Silvia zahlreichen wohltätigen Zwecken und ist dafür in der ganzen Welt unterwegs. Der Spagat zwischen Familie und Arbeit sei ihr nicht immer leicht gefallen.



Umso mehr genießt sie heute ihre Aufgaben als Oma: "Meine Mutter hat gesagt, Enkelkinder sind das Dessert des Lebens", kommentierte Silvia einmal. Inzwischen hat sie acht Enkel. Damit ist der schwedische Hof eine der größten europäischen Königsfamilien.

Es ist immer lustig mit acht Kindern - alle in einem anderen Alter. Alle verstehen sich, alle sind nett, haben aber natürlich auch mal ihre Kinderallüren. Das macht viel Spaß, ist aber manchmal nicht ganz einfach. Man muss dann die diplomatische Großmutter sein. Königin Silvia Silvia - zur Königin geboren

Leontine Gräfin von Schmettow zu Besuch in Stockholm