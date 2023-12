Damit das Stockholmer Domizil im weihnachtlichen Glanz erstrahlt, nimmt Jahr für Jahr ein anderes royales Familienmitglied die Weihnachtsbäume für das Stadtschloss entgegen. "Dieses Jahr, zum 80. Geburtstag der Königin, war geplant, dass die Königin und alle ihre Enkelkinder dabei sein würden", so Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitung "Svensk Damtidning".



Für Silvia dürfte sich das wie ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk anfühlen. Es kommt nicht oft vor, dass die Königin alle Enkelkinder um sich herum hat.



Wie lange Madeleine in Schweden bleiben wird, verrät der Palast nicht. Nur so viel: Man werde Weihnachten zusammen feiern.