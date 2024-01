Mary gilt seit ihrer Hochzeit mit Fredrik als eine der stilsichersten Royals. Am Sonntag (14.01.24) trug sie ihren vielleicht wichtigsten Look: Von Kopf bis Fuß in weiß wurde aus der Kronprinzessin eine Königin. Ihr Designer verriet nun, was es mit ihrem Königinnen-Kleid auf sich hat und wieso es ihn den letzten Nerv kostete.

Wie mittlerweile bekannt ist, informierte Königin Margrethe ihre Familie erst am 28. Dezember von ihrem Entschluss, abzudanken. Am Silvesterabend erfuhr es dann die ganze Welt.



Für Mary hieß das: Noch exakt zwei Wochen bis zum Thronwechsel - nicht viel Zeit, um sich um einen Look zu kümmern, der auch modisch ein Krönchen verdient hat.



Doch Mary engagierte Profis, um genauer zu sein: den 35-jährigen dänischen Designer Soeren Le Schmidt. Auch der gestand gegenüber "Vogue Scandinavia": "Ich hatte nur 14 Tage Zeit, an diesem historischen Kleid zu arbeiten." Der Druck? Sicher immens, immerhin richten sich an so einem historischen Ereignis alle Augen auf die Hauptprotagonisten - also Frederik und Mary.



Schönes Detail: Unterstützung erhielt Soeren Le Schmidt von Birgit Hallstein - sie schneiderte schon Marys Hochzeitskleid.