Ist sie es wirklich? Ja, Königin Mary hat sich am Sonntag (28.1.) das Handball-EM-Finale live in Köln angeschaut - ohne ihren Frederik. Die 51-Jährige verfolgte die Partie Dänemark gegen Frankreich, die "ihr" Team allerdings am Ende mit 31:33 verlor. Bei der Siegerehrung überreichte die Königin den Dänen dann die Silbermedaillen.



Das dänische Königshaus hatte Marys Deutschland-Besuch erst ganz kurz vorher angekündigt. Alles top secret also.

Niedliches Detail des Besuchs: Immer wieder war Mary während der TV-Übertragung zu sehen, auch als sie den DJ Ötzi-Hit "Sweet Caroline" mitsang. Zwar nicht aus voller Kehle, wie die anderen dänischen Fans, aber immerhin.

Bildrechte: IMAGO / kolbert-press

Auch für Frederik stehen diese Woche noch Termine an: Er wird am 31. Januar zu seiner ersten Auslandsreise als König nach Polen aufbrechen. Danach werden Frederik und Mary ihre erste offizielle Reise als Königspaar antreten. Es geht nach Schweden und Norwegen, wie das Königshaus ankündigte. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Macht um Menstruationsprodukte nicht mehr so ein Geheimnis! Dafür hat sich die britische Herzogin Sophie ausgesprochen. Beim Besuch einer Londoner Mädchenschule warb sie für einen offeneren Umgang damit.



"Viele Unternehmen, die diese Produkte herstellen, ob es Binden sind oder Tampons oder etwas anderes, versuchen, die Verpackung relativ hübsch zu machen", sagte Sophie, die mit Prinz Edward verheiratet ist. "Aber wo bewahren wir die auf? Versteckt im Schrank."



Die Produkte müssten raus aus dem Schrank, weil das auch dazu diene, besser ins Gespräch zu kommen. "Wenn eure sechsjährige Schwester eins davon in die Hand nimmt und fragt: 'Wofür ist das?', dann könnt ihr darüber zu Hause ein Gespräch führen". Und wenn man Periodenprodukte verstecke, mache man daraus ein Tabu, so Sophie, die sich für die Organisation "Wellbeing of Women" engagiert.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Auch royale Kinder sind nunmal Kinder und haben ihre Geheimnisse. Schön zu sehen, dass sich Gabrielle und Jacques so gut verstehen. Besonders süß war das am Wochenende in Monaco beim "Festival International du Cirque de Monte-Carlo". Mittendrin im Trubel: die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (9). Händchenhaltend verfolgten die beiden das Treiben und staunten über die Elefanten vor dem Prinzenpalast.



Und dann flüsterte Gabriella ihrem Bruder etwas ins Ohr. Aber was?



Jacques schaut auf dem Bild äußerst konzentriert. Es kann also sein, dass seine Schwester ihm eine knifflige Frage gestellt hat. Aber welche? Wir wissen es nicht und werden es wohl nie erfahren. Vom Fürstentum jedenfalls gibt es kein Statement zum süßen Zwillings-Talk. Auch ein Fürstentum hat seine Geheimnisse...

Bildrechte: picture alliance/dpa/MAXPPP | Ottonello