Die dänische Königin Mary hat ihre neue Rolle mittlerweile seit einigen Wochen inne, dennoch sind gewisse Sachen noch immer neu für die gebürtige Australierin. Ein Beispiel: Am Montag (05.02.) feierte die nun 52-Jährige ihren ersten Geburtstag als Königin von Dänemark.



Wie in royalen Kreisen üblich, wird dieses Fest natürlich auch bei Social Media zelebriert. Aber in diesem Jahr etwas anders und weniger glamourös, als man es vielleicht erwarten würde.