Die Dänen mögen es eher bodenständig – und so kam sicher schon die Kennenlernen-Geschichte des heutigen Königspaars gut an. Er sei "Frederik from Denmark", stellte sich der damalige Kronprinz im Jahr 2000 eher leger der jungen Frau während der Olympischen Spiele in Sydney vor - in einer Bar! Und die damals 28-jährige Mary Donaldson? Hatte keine Ahnung, wer da vor ihr stand. Sympathisch! Dass Mary aus bürgerlichen Verhältnissen kommt, stört die Dänen ebenfalls wenig.