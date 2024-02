52 Jahre auf dem Thron - und plötzlich ohne Aufgabe? Königin Margrethe hat das Zepter an Sohn Frederik übergeben. Die Ex-Monarchin darf sich jetzt also offiziell in den Ruhestand verabschieden. Doch so eine klassische, entspannte Rente schmeckt Margrethe gar nicht.

Wie der Palast in einer Pressemitteilung erklärt, wird Margrethe auch nach ihrer Abdankung die royalen Fäden in der Hand behalten und eine wichtige Rolle in der dänischen Monarchie spielen.



In erster Linie werden ihre Aufgaben repräsentativer Natur sein. Margrethe gilt als sehr "fleißig" und volksnah. Sie liebte seit jeher den Austausch mit dem Volk. Angst, dass die Königin von der Bildfläche verschwinden wird, muss also sicher kein Däne haben.



In bestimmten Fällen kann Margrethe außerdem auch Aufgaben des Staatsoberhaupts übernehmen - zum Beispiel, wenn König Frederik oder sein direkter Thronfolger, Kronprinz Christian, verhindert sein sollten.



Margrethe als Königs-Vertretung - alles ist möglich!