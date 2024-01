Trotz Thronwechsel Margrethe bleibt Königin

Es gibt jetzt also zwei royale Damen, die Königin von Dänemark genannt werden. Das ist zugegebenerweise verwirrend - und alles andere als selbstverständlich.



Margrethes niederländische Kollegin Beatrix nennt sich seit ihrer Abdankung im Jahr 2013 "nur" noch "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix der Niederlande".



In Spanien dagegen durfte König Juan Carlos I. den Ehrentitel König nach seiner Abdankung auf Lebenszeit behalten. Seine Frau Sofia trägt den Titel "Reina emerita", was so viel wie "emeritierte Königin" heißt.